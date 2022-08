Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Problem Personalmangel - mit diesen Folgen kämpfen Betriebe in der Region: Das Lokal bleibt mittags zu, in der Arztpraxis läuft der Anrufbeantworter, und das Schwimmbad schließt früher: Weil es an Personal fehlt, müssen Betriebe ihr Angebot einschränken – oder schließen sogar ganz

Mannheimer Kulturamt sucht neue Leitung: Kulturamtsleiterin Sabine Schirra geht Ende August in den Ruhestand, ihr Stellvertreter Wolfgang Biller ist schon ausgeschieden. Die Nachfolgesuche der Stadt blieb erfolglos, so dass die Stelle neu ausgeschrieben werden muss

Warum ein Mannheimer Kulturamt ohne Führung ein absolut falsches Signal ist: Dass die Position von Kulturamtsleiterin Schirra nicht besetzt werden konnte, schürt Unsicherheiten. Generell braucht der Posten mehr Handlungsspielräume, um attraktiv zu sein, findet Kulturredakteur Jörg-Peter Klotz

Gesundheitsminister Lauterbach im Interview: Karl Lauterbach (SPD) spricht über den bevorstehenden Corona-Herbst, die unterschätzte Wirkung der Anti-Covid-Pille Paxlovid – und über die Morddrohungen, die er bekommt

Anruf bei Mannheimerin in Urlaub: „Die Feuerwehr schlägt gerade Ihre Tür ein!“: Eine Schwarzwald-Urlauberin aus Mannheim bekommt am Handy von der Nachbarin live geschildert, wie die Feuerwehr ihre Wohnung aufbricht. Es handelt sich nur um einen Fehlalarm, doch die Tür ist zerstört

Warum es im neuen Mannheimer Innenstadt-Quartier T 4/T 5 keine Wasserspiele geben wird: Die Innenstadt ist mit der größte Mannheimer Wohn-Stadtteil, der weiter begrünt und aufgewertet werden soll. Wasserspiele soll es auf dem Platz im neuen Quartier T 4/ T 5 nicht geben, obwohl viele Anwohner das wünschen.

Konsequenzen nach Übergriffen bei Demokratiefest in Neustadt: Nachdem im Mai 2 500 Personen aus der Querdenker-Szene das Demokratiefest in Neustadt für ihre Zwecke vereinnahmt hatten, sind die Vorfälle dokumentiert worden. Die Stiftung Hambacher Schloss zieht daraus ihre Schlüsse

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren