Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kaufkraft in Mannheim und der Region: „Sektkorkeneffekt bleibt aus“: Die Corona-Auflagen sind beendet, dennoch ist das Konsumklima eingebrochen. Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar erklärt, warum das so ist. Besonders eine Stadt gibt Anlass zur Sorge.

Trainerin von TSV Neckarau: „Beim Frauenfußball ist in Mannheim Luft nach oben“: Die EM hat einen Hype um Frauenfußball entfacht. Kann der Sport davon langfristig profitieren? Spielerinnen, Trainerinnen und Funktionäre aus Mannheim äußern sich zurückhaltend - und nennen dafür Gründe.

Neuer Saal: Baubeginn im Mannheimer Rosengarten verzögert sich: Die Eventmanagement-Firma m:con verschiebt die Ausschreibung für den neuen Raum, der auf dem Dach über dem Mannheimer Rosengarten entstehen soll. Die Verzögerung sei aber nicht schädlich, so der Geschäftsführer.

Spätere Erweiterung des Rosengartens undramatisch: Wer jetzt unbedingt bauen will, läuft Gefahr, zum Spielball einer überteuerten Branche zu werden. Daher ist die Verschiebung der Rosengartenerweiterung richtig, findet Peter W. Ragge.

"MM"-Sommerquiz lockt mit tollen Preisen - so einfach geht's: Mannheim-Kenner aufgepasst: Beim "MM"-Sommerquiz gibt's spannende Fragen für die Ferien! Es warten zahlreiche tolle Preise auf die Sieger: Vom Ticketshop- über Gastrogutschein bis hin zu 750 Euro für eine Traumreise...

Adler Mannheim haben schon mehr als 6000 Dauerkarten verkauft: Für Adler-Geschäftsführer Matthias Binder ist die kommende Saison nur schwer einzuschätzen. Die Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. Das wird bei der Saisoneröffnungspressekonferenz deutlich.

Mannheimer Stadtjugendring fordert attraktiveres Ehrenamt: Die Pandemie hat auch im Ehrenamt und der Jugendarbeit ihre Spuren hinterlassen. Wieso genau diese so wichtig ist und wie das Ehrenamt wieder attraktiver wird, zeigen Stadt- und Landesjugendring beim Sommerlager Mannheim.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren