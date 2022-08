Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum der Mannheimer „Riwwerside“-Ideengeber nicht aufgibt: Eine Fußgänger- und Radfahrerfähre nach Ludwigshafen und ein Gastronomieschiff an den Mannheimer Rheinterrassen - seit 2005 gibt es diese Idee mit dem Namen "Riwwerside". Umgesetzt wurde sie (noch) nicht

Manheimer Schwimmverein sagt Traditionsevent „Swim & Run“ ab: Der Schwimmverein Mannheim zieht die Reißleine und streicht den für 18. September geplanten Traditionstermin „Swim & Run“. Grund dafür sind gestiegene Kosten für eine Genehmigung und die enormen Auflagen der Stadt Mannheim

Michael Herberger und sein schönster Ferienjob als Mannheimer Schnaken-Bekämpfer: In einer neuen Serie berichten Mannheimer Prominente von früheren Ferienjobs. Michael Herberger hat da besonders viel zu erzählen. Am besten gefiel es ihm als Schnaken-Bekämpfer. Er nennt aber auch auch ein klares Schlusslicht

SV Waldhof siegt im BFV-Pokal problemlos, der VfR scheitert knapp: Während Titelverteidiger SV Waldhof Mannheim in Buchen seine Pflichtaufgabe im BFV-Pokal souverän meisterte, lieferte der VfR Mannheim dem höherklassigen Astoria Walldorf lange einen harten Kampf.

Neues Konzept bei der Ludwigshafener Stadtranderholung: Kinder werden in Ludwigshafen in den Ferien an der Großen Blies und dezentral in allen 16 Stadtteilen betreut. Durch Corona hat sich das Konzept veändert - und bringt nun einige neue Vorteile mit sich

Heidelberger Unternehmer: „Transport der Hilfsgüter wird immer schwieriger“: Kindern und Müttern helfen, die in der Ukraine in Sammelunterkünfte geflüchtet sind - das hat sich Evgen Gluzov vorgenommen. Inzwischen hat er mit Partnern 70.000 Euro gesammelt und unbürokratisch dafür Hilfsgüter zu denen gebracht, die es dringend benötigen

Commerzbank Mannheim: Smartphone läuft der Filiale den Rang ab: Die Mannheimer Niederlassung des Geldhauses hält das Geschäftsvolumen im ersten Halbjahr stabil, deutschlandweit steigt der Gewinn beträchtlich. Auch sonst läuft es besser, als die Analysten erwartet haben

Was hinter Aktion "Mannheim liest ein Buch" steckt: Das Buch ist die „Beschreibung einer Krabbenwanderung“ von Karosh Tah. Thomas Wortmann von der Universität Mannheim über die großangelegte Leseaktion.

