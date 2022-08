Das Geld ist vorhanden, aber es kommt nicht in den Kassen des Einzelhandels an. Auf diese stark verkürzte Formel lässt sich die Kaufkraftanalyse zusammenfassen, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) am Donnerstag vorgestellt hat. Die darin enthaltenen Zahlen sind eine Prognose auf das laufende Jahr.

„Der erhoffte Sektkorkeneffekt nach Ende der allermeisten Corona-Auflagen ist

...