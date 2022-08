"MM"-Sommerquiz lockt mit tollen Preisen - so einfach geht's

Mannheim. Verspätete Wonne konnte jüngst „MM“-Leserin Heike Elfert erleben. Die Sommerquiz-Siegerin aus dem Jahr 2020 schickte eine Mail an die Redaktion - mit im Anhang: Bilder voller Urlaubsfeeling von der Costa Smeralda auf Sardinien. Denn dort konnte Elfert ihren Reisegutschein einlösen. Endlich! Und somit nach langer Corona-Pause einfach mal so richtig urlauben.

Auch die Siegerin aus dem Jahr 2021, die Seckenheimerin Sarah Tapenko, war dank Sommerquiz unterwegs, wie sie uns vor einigen Tagen am Telefon berichtete. Mit der ganzen Familie ging es nach Österreich. Ins Traumhotel in den Bergen - natürlich mit „all inclusive“. Sehr zur Freude der Kids, die schon beim Sieg ganz außer sich und neugierig waren, ob auch sie von der Rätsel-Leistung der Mama profitieren können, berichtet Tapenko lachend. „Wir werden da noch mal hinfahren, es gibt so viel zu entdecken, dass wir in den fünf Tagen noch gar nicht alles Tolle mitnehmen konnten.“

Am Montag startet nun wieder das beliebte „MM“-Sommerquiz. Knifflig wie immer heißt die Devise: Zehn richtige Lösungswörter in einer Woche an den „MM“ senden. Fünf Wochen lang werden Leserinnen und Leser mit Fragen konfrontiert, die es in sich haben. Eine oder einer wird letztlich als Gewinner hervorgehen und kann einen Reisegutschein in Höhe von 750 Euro von fn-Reisen gewinnen. Der Gewinner oder die Gewinnerin entscheidet frei, wohin die Reise geht, wohin er oder sie damit fliegt, fährt oder wandert.

Gewinnerin von 2021: Auch Sarah Tapenko liebt es zu reisen. © Privat

Doch bevor die Koffer gepackt werden können, müssen die teilnehmenden Ratefüchse erst einmal die zehn Rätselteile lösen. Jedes ausgefüllte Online-Formular mit den zehn richtigen Lösungswörtern landet im Lostopf. Die Themen der Quizfolgen haben alle etwas mit Mannheim zu tun. Auch Elfert und Tapenko hatte bei den letztjährigen Sommerrätseln besonders das Regionale bei den Fragen begeistert. Davon ist auch dieses Jahr wieder jede Menge dabei.

Von SV Waldhof bis Kleingarten

Denn auch 2022 haben sich die Redakteurinnen und Redakteure der Lokalredaktion besondere Quizfolgen ausgedacht. Angefangen bei spannenden Geschichten rund um Ex-Militärflächen über Fragen zum Glück im Kleingarten bis hin zu Gerichtsverhandlungen, die Mannheim bewegten. Und auch Wissen über invasive Tierarten in der Quadratestadt wird abgefragt. Zudem wird ein geliebter, blau-schwarzer Mannheimer Verein eine Rolle in einem Quizteil spielen. Bei den Antworten gibt es in diesem Jahr pro Frage vier Möglichkeiten - nur eine ist richtig.

Beide Sieger machen wieder mit

Die Teilnahme beim diesjährigen Sommerquiz ist denkbar einfach. Ein Formular ist im Online-Auftritt des „MM“ eingerichtet. Der Link dazu wird auf jeder Quizseite gezeigt. Wöchentlich gibt es Gutscheine für den „MM“-Ticketshop zu gewinnen. Der zweite Gewinner oder die zweite Gewinnerin der Raterei erhält einen Restaurant-Gutschein im Wert von 150 Euro. Der oder die Dritte erhält ebenfalls einen Gutschein für ein Restaurant, aber im Wert von 100 Euro.

Montag, 8. August, geht’s los

Und vielleicht, liebe Leserinnen und Leser, ist Fortuna auf Ihrer Seite, und Sie setzen sich unter mehren Einsendungen durch. Auch Heike Elfert sagt in diesem Jahr: „Ich freue mich schon auf das ,MM’-Sommerrätsel, ich bin nach diesem Urlaub hochmotiviert, wieder mitzumachen.“ Und Sarah Tapenko sieht’s genau so, sie ist zwar bald schon im nächsten Urlaub an der Nordsee. Aber sie schaut online beim Rätsel vorbei, verspricht sie. Los geht’s schon ab Montag, 8. August. Wir drücken ganz fest die Daumen!