Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Geflüchtetenambulanz des ZI Mannheim bislang wenig genutzt: Die Mannheimer Mediziner raten Geflüchteten, präventive Angebote anzunehmen, um so chronische psychische Krankheiten zu vermeiden. Sie fürchten, dass in den kommmenden Monaten Traumata Belastungsstörungen auslösen.

Das tut die Stadt Mannheim gegen Hitze: Vom Förderprogramm über entsiegelte Flächen bis hin zu neuen Bäumen - die Trockenheit fordert auch in Mannheim mehr Mut zu neuen, grünen Alternativen. Was die Stadt plant - und was sie schon umgesetzt hat.

Backfischfest Worms soll mit einer emotionalen Drohnenshow enden: Jahrzehntelang setzte ein großes Höhenfeuerwerk den Schlusspunkt unters Wormser Backfischfest. Das wird diesmal anders. Am 4. September werden Drohnen am Abendhimmel über dem Wormser Rheinufer kreisen und Bilder ans Firmament malen.

Hinweis auf Schützen nach Schüssen auf Katzen in Mannheim: Im Falle der Luftgewehr-Schüsse auf eine Katze auf der Schönau gibt es eine neue Entwicklung. Die Polizei erhielt am Freitagabend einen Hinweis, dass dort aus einem Garten Schüsse mit einer Luftdruck-Waffe zu hören waren.

Warum es bis heute kein Buschbad in Mannheim gibt: Wulf Kramer und Robin Lang entwickelten 2013 die Vision eines Buschbads und glauben bis heute daran. Aber das Projekt ist untergegangen, und die Gründe sind vielfältig. Was die Macher heute dazu sagen.

Löwen-Trainer Hinze über die Rückkehr in die Spitze und seinen Rentner-Style: Sebastian Hinze kommt mit dem Rad zum Training, fährt aber auch Oldtimer. Außerdem hört der neue Coach der Rhein-Neckar Löwen Schallplatten. Im Interview spricht er sehr humorig darüber – und natürlich viel über Handball.

Mediziner befürchten, dass Traumata an Belastungsstörungen bei Geflüchteten auslösen.

