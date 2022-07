Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Rheindammsanierung - Bald beginnt die heiße Phase: Bei einem sehr strittigen Bauvorhaben beginnt bald die Einspruchsfrist: Der Rheindammsanierung. Hunderte alte Bäume müssten gefällt werden, um den Erdwall auf Vordermann zu bringen. Dabei gibt es umweltschonende Alternativen.

ASB Mannheim spendet zwei Krankenwagen an Czernowitz: Der Arbeiter-Samariter-Bund Mannheim/Rhein-Neckar ist mit zwei Krankenwagen und medizinischer Hilfe nach Czernowitz aufgebrochen. Das soll ein kleiner Beitrag sein, um den großen Schmerz vor Ort zu lindern, hoffen die Ehrenamtlichen.

Wirtschaft im Krisenmodus - IHK Rhein-Neckar befragt Unternehmen: Die IHK Rhein-Neckar untersucht, was Unternehmen derzeit umtreibt. Dabei schiebt sie mit Partner-IHKs eine Stromstudie an.

Kreditbetrüger am Mannheimer Landgericht zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt: Die Wirtschaftsstrafkammer des Mannheimer Landgerichts sieht „keinerlei Skrupel“ bei dem angeklagten 49-Jährigen. Er habe trickreich Urkunden und Kontoauszüge gefälscht, heißt es im Urteil.

Wohnungsbau in Ludwigshafen - GAG legt einige Projekte auf Eis: Noch schreibt die Ludwigshafener Immobiliengesellschaft GAG schwarze Zahlen. Doch die Preissteigerungen in der Branche und Fachkräftemangel machen ihr zu schaffen.

Fotograf zeigt in Neckarhausen Gesichter des Krieges in der Ukraine: Der Fotograf Alexander Chekmenev zeigt Menschen im Krieg in Kiew. Erstmals sind seine Bilder in Deutschland zu sehen, und zwar ab Samstag, 23. Juli, in der Kirche St. Michael in Neckarhausen.

Wie die Mannheimer "Neckarstadt-Kids" Fußball spielen und ganz nebenbei lesen lernen: Vor allem muss es Spaß machen - beim Kicken und Lesen werden Kinder im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West spielerisch ans Lesen herangeführt. Das soziale Bildungsprojekt besteht nun bereits seit vier Jahren.

Mannheimer Gründerinnenzentrum GIG7 feiert 20-jähriges Bestehen: Das GIG7 will Gründerinnen begleiten und die Chancengleichheit für Frauen in der Start-up-Szene erhöhen. Die „Female Founders Map“ soll Gründerinnen untereinander noch besser vernetzen.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren