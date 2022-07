"Ein kleiner Beitrag": ASB Mannheim spendet zwei Krankenwagen an Czernowitz

Kurz vor der Abfahrt muss Herwin Hadameck doch noch „schnell eine kurze Anekdote“ erzählen. Einen großen Anteil am Gelingen der bevorstehenden Fahrt mit zwei Krankentransporter an die rumänisch-ukrainische Grenze habe Mannheims Bürgerdienst, erklärt der Ehrenamtliche des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Mannheim/Rhein-Neckar am Donnerstagmorgen. „Als wir unsere Ausfuhrkennzeichen geholt haben,

