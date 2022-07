Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Freiflächen-Partys - Mannheims Vorzeige-Projekt droht zu kippen: Das Projekt, nachhaltige Partys auf Mannheims Freiflächen zu veranstalten, kann möglicherweise in diesem Jahr nicht realisiert werden. Die Stadt verweist auf Lärm- und Naturschutz, was der veranstaltende Verein nicht nachvollziehen kann.

Ludwigshafener Festival - Kinolust ohne Einschränkung: Die Ludwigshafener Parkinsel steht von 24. August bis 11. September wieder im Zeichen des deutschen Films. Beim 18. Jahrgang des beliebten Festivals werden nach Angaben vom Mittwoch insgesamt 56 Filme präsentiert.

Letzte Blicke hinter die Kulissen - NTM feiert Theaterfest am Wochenende: Zum Abschied vor der Generalsanierung veranstaltet das Nationaltheater Mannheim ein großes Festwochenende mit einer Auktion von Erinnerungsstücken und Führungen durch das Haus am Goetheplatz.

„Einen fertigen Stürmer zu finden, wird schwierig“: Im Interview spricht der neue Waldhof-Trainer Christian Neidhart über die Form kurz vor dem Start am Samstag gegen Viktoria Köln, den Stand seiner Eingewöhnung in Mannheim und die komplizierte Suche nach einem Torjäger.

Regionale Unternehmen bereiten sich auf Gas-Rationierung vor: Sollte nach Abschluss der Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 kein russisches Gas mehr fließen, stellt sich die Industrie darauf ein, die Produktion kontrolliert herunterzufahren.

Warum Dax-Konzerne aus der Region die Reisekosten für eine Abtreibung in den USA übernehmen: Ein Schwangerschaftsabbruch nach der sechsten Woche ist künftig in vielen US-Bundesstaaten verboten - wie und welche deutsche Arbeitgeber betroffene Frauen unterstützen.

