Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Sanierung rund um den Wasserturm im Plan: Mannheims Baubürgermeister Ralf Eisenhauer ist optimistisch, dass der Zeitplan der Sanierungsarbeiten eingehalten wird - und freut sich über unerwartetes Geld.

„Layla“-Debatte für Wurstmarkt und Weinheimer Kerwe bislang kein Thema: In Würzburg und Düsseldorf baten die Städte darum, dass der als sexisitisch kritisierte Ballermann-Hit "Layla" nicht gespielt wird. Auf den Volksfesten in der Region sieht das anders aus. Experten und Musiker nehmen Stellung.

Mannheimer Steuerfahnder bringen dem Fiskus immer mehr Geld ein: Sie hören Telefonate ab, tragen kugelsichere Westen und stehen nicht gerne in der Öffentlichkeit. Bei einem Pressetermin in Mannheim erzählen Steuerfahnder des Finanzamts Mannheim-Neckarstadt von ihrem Job.

Wie die Bürgermeister auf die Verzögerung der L 597 reagieren: Die SPD-Landtagsabgeordneten hatten bereits deutlich Kritik geübt, die Bürgermeister der Region sehen die erneute Verzögerung beim Bau der neuen Landesstraße L 597 gelassener. Sie haben aber einen Wunsch.

Prothesen, Drogen, Unfälle - Urteile des Mannheimer Sozialgerichts: Die Prozesse vor dem Mannheimer Sozialgericht finden zwar häufig nichtöffentlich statt. Sie zeigen aber die Vielfalt des Lebens. Wir haben eine Reihe von Entscheidungen der letzten zwölf Monate zusammengestellt.

Statt Gestrüpp: Eltern schaffen grünen Begegnungsort in Mannheim-Jungbusch: Sich ungenutzte städtische Flächen durch Gärnern aneignen - dies ist die klassische Definition von Urban Gardening und genau dies tun Eltern im Mannheimer Stadtteil Jungbusch. Und so steht es um das Projekt:

Wie sich Fabrizio Pilu einen Platz bei den Adlern Mannheim sichern will: Fabrizio Pilu ist nach einer einjährigen Leihe zurück bei den Adlern. Im Pospect Camp arbeitet der gebürtige Mannheimer aktuell hart an seinem Traum: Einen Kaderplatz beim achtfachen deutschen Meister.

Hund Mojito tritt wieder bei TV-Sendung "Top Dog Germany" an: Er will es nochmal wissen: Hund Mojito und sein Herrchen Alex Nicht aus Ilvesheim treten bei der RTL-Sendung "Top Dog Germany" auf. Besonders zwei Dinge gaben den Ausschlag für die erneute Teilnahme.

48 Millionen Euro teures Forschungszentrun in Heidelberg in Betrieb genommen: Im EMBL Imaging Center finden Gastwissenschaftler einzigartige Bedingungen. "Von der Tumorzelle bis zu Umwelteinflüssen werden hier Antworten auf die Fragen unserer Zeit erforscht", heißt es bei der Eröffnung.

