Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Nationaltheater: Umzug auf Franklin verzögert sich: Wegen der Generalsanierung des Nationaltheaters zieht das Schauspiel um. Doch mehrere Probleme sorgen dafür, dass das frühere Kino der amerikanischen Wohnsiedlung Benjamin-Franklin-Village nicht rechtzeitig fertig wird.

Wieso ein Mannheimer Bildungsexperte Schulnoten sinnvoll findet: Es ist ein Reizthema: In Baden-Württemberg soll es in einem Modellversuch keine Noten mehr für die Grundschüler geben. Oliver Dickhäuser, Professor für Pädagogische Psychologie, erklärt, warum er skeptisch ist.

Nach Schüsse auf Katzen in Mannheim - weitere Belohnung ausgesetzt: Zwei Katzen sind innerhalb weniger Tage in den Mannheimer Stadtteilen Vogelstang und Schönau Nun setzt ein "MM"-Leser eine weitere Belohnung für Hinweise auf den Täter aus.

Nibelungenfestspiele setzen Wormser Dom spektakulär in Szene: Der Dom gilt als Star der Wormser Nibelungenfestspiele. In diesem Jahr gilt das in besonderem Maße. Videokünstler werden das Gebäude ab Freitag spektakulär in Szene setzen - mit einem besonderen Schauspieler.

Gegen die lange Parkplatzsuche - neues Leitsystem in Ludwigshafen: Ewige Parkplatzssuche soll in Ludwigshafen dank eines neuen Systems ein Ende haben. Auch die Stellflächen der BASF werden dabei berücksichtigt. Vor allem Pendler sollen profitieren.

Erstes Kinderhaus mit offenem Konzept besteht in Mannheim-Seckenheim seit 25 Jahren: 1997 galt das Kinderhaus im Mannheimer Stadtteil Seckenheim mit seinem offenen pädagogischen Konzept und der Ganztagesbetreuung als Vorbild. Zum 25-jährigen Bestehen wird sein Einfluss auf andere Kitas deutlich.

BASF-Kulturprogramm: Von Meret Becker bis Max Mutzke: Die kommende BASF-Kultursaison setzt mit einem vielschichtigen Programm neue Akzente - und verschenkt ein kostenloses Zusatzkonzert an Abonnentinnen und Abonnenten.

Beliebter Pfarrer in Mannheim-Rheinau Er deutet einen Kampf gegen Windmühlenflügel an, den er innerhalb der evangelischen Stadtgemeinde führen muss: Warum Pfarrer Uwe Sulger im Mannheimer Stadtteil Rheinau

Hundesportler schlagen Kompromiss für Vereinsheim in Edingen vor: Lange Zeit gab es keine Fortschritte bei der Fusion der beiden Hundesportvereine in Edingen-Neckarhausen. Ein Kompromissvorschlag des HSV Edingen könnte nun wieder Schwung in die Entwicklung bringen.

