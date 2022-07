Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Kerwen und Stadtteilfeste - am Wochenende wird in Mannheim gefeiert: Grillspezialitäten, Schorle, Live-Musik und historische Fahrzeuge - in mehreren Mannheimer Stadtteilen steppt am Wochenende der Bär. Was genau wo los ist bei Kerwe und Stadtteilfesten, steht in unserer Übersicht.

Streit um Obstlieferungen an Schulen und Kitas: Es geht um einen Strafzettel in Höhe von 55 Euro, den die Stadt Mannheim von einem Obstbauern fordert. Der Betrieb hatte angekündigt, seine Lieferung an Schulen und Kitas einzustellen. Wie geht es im Obst-Streit weiter?

Da ist der Wurm drin: Streit zwischen Stadt Mannheim und freien Kita-Trägern: Wenn im Bildungsausschuss über die Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger diskutiert wird, könnte nicht nur der Streit zwischen Stadt und Kita-Trägern weitergehen. Auch für Eltern hätte das Konsequenzen.

Aufregung in Mannheim-Neuostheim. Was die Freien Wähler jetzt über die Bomben wissen wollen: Stehen den Anwohnern in den Mannheimer Stadtteilen Feudenheim und Neuostheim weitere Evakuierungen ins Haus? Nach den Bombenfunden am Neckarufer wollen die Freien Wähler wissen, was die Stadtverwaltung dagegen unternimmt.

Mannheim setzt Denkmäler für Alt-Kanzler: Nun ist es offiziell: Am Mittwoch wurden die Helmut-Kohl-Straße und die Helmut-Schmidt-Brücke benannt. So sollen die Verdienste der ehemaligen Regierungschefs für die Bundesrepublik Deutschland auch in Mannheim gewürdigt werden.

Verbrechen im Quadrat: Ein Anwalt entpuppt sich als Kunstdieb: Im März 2006 verschwindet aus der Mannheimer Kunsthalle ein wertvolles Spitzweg-Gemälde. Monatelang sucht die Polizei den Täter, setzt auch einen verdeckten Ermittler ein. Der findet den Dieb. Es ist ein Anwalt. Ein egomanischer Selbstdarsteller, der sich vor Gericht auch wegen Vergewaltigung verantworten muss.

Ein bisschen Tempelhof: Airfield Heidelberg öffnet an Wochenenden: Skaten, Drachen steigen lassen, Radfahrtraining: Der ehemals amerikanische Flugplatz in Heidelberg-Kirchheim steht an neun Sommer-Wochenenden offen. Was man dabei bedenken muss, erklären Stadt und Sportkreis.

Opfer des Hochstraßenabrisses: Wann fällt der Würfelbunker in Ludwigshafen? Ursprünglich sollte der Würfelbunker in Ludwigshafen ab 2020 abgerissen werden. Die Geschehnisse um die Pilzhochstraße haben aber alles verzögert. Auf Anfrage äußert sich die Stadt zum weiteren Vorgehen.

