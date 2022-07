Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nachhaltigkeit erleben: Der Buga-Stand der Stadt Mannheim in der U-Halle soll 1,5 Millionen Euro kosten und ein „Fenster in die Zukunft“ sein.

Erster Trinkwasserbrunnen Mannheims in Betrieb: Der erste Trinkwasserbrunnen Mannheims läuft seit Montag auf dem Alten Messplatz, wo vor zehn Jahren bereits ein Brunnen stand. Die Stadt hat zudem noch weitere Standorte für kostenlose Erfrischungen auserkoren.

