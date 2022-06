Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Kurt-Schumacher-Brücke Mannheim und Ludwigshafen zusammen wachsen ließ: Der Weg bis zur Einweihung ist schwierig. Gefordert wird die zweite Rheinbrücke bereits 1953, also noch ehe die Konrad-Adenauer-Brücke steht. Letztlicht dauert es aber bis zum 28. Juni 1972.

Die erste Segnung eines homosexuellen Paares war 2002 in Ludwigshafen: Suchat Papakdee und Paul Schröder wurden in Ludwigshafen als erstes gleichgeschlechtliches Paar innerhalb der protestantischen Landeskirche in der Pfalz gesegnet.

Von „Verkehrsregeln" bis Pixibuch - Eine blinde Mama erzählt in Mannheim: Blinde Eltern, sehendes Kind: Warum braucht es im Alltag „Verkehrsregeln“? Was passiert, wenn das Kind wegrennt? Und was wünscht sich eine Mutter und Autorin von einer Gesellschaft, die völlig auf das Sehen fokussiert ist?

Wie eine Mannheimerin durch eine Erkrankung Beraterin bei "Blickpunkt Auge" wurde: Gaby Weiland war lange selbstständig. Durch eine Erkrankung besitzt sie noch 20 Prozent ihrer Sehkraft. Dadurch haben sich im Bekanntenkreis Berührungsängste entwickelt. Doch Weiland wird jetzt erst recht aktiv.

Weingut spendet Flaschen für Verkauf in Viernheimer Hospiz: Genießen und Gutes tun: Das kann, wer den Benefizwein beim Viernheimer Hospiz Schwester Paterna kauft. Warum das Weingut Göhring aus Flörsheim-Dalsheim die Aktion ermöglicht, erzählt Tina Göhring im Gespräch.

Ruchheim statt Maudach - Ludwigshafener Stadtverwaltung widerspricht beim Thema Industriegebiet: Der Verband Region Rhein-Neckar hat vor, den Regionalplan in Bezug auf Industrieflächen zu ändern. Damit ist die Stadt Ludwigshafen überhaupt nicht einverstanden und will im äußersten Fall auch juristische Wege bestreiten.

Wie die Bürgerstiftung Heidelberg ihr Kapital erhöht hat: Die Bürgerstiftung Heidelberg hat Zuwachs bekommen und damit ihr Stiftungskapital deutlich erhöhen können. Friederike Lehrnickel hat die erste Treuhandstiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung errichtet.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!