Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warnung vor dem Baden im Neckar: Die hohen Temperaturen laden zum Erfrischen im kalten Flusswasser ein – dieses birgt allerdings einige Gefahren. Diese Regeln sind zu beachten.

Heidelberg Am Ende soll eine lange Flaniermeile am Fluss entstehen - vom Karlstor bis zum Wieblinger Wehr. Ein Teilstück der Neckar-Promenade in Heidelberg ist bereits jetzt auf dem Weg.

Als erstes Mannheimer Gymasium nimmt das Moll in Neckarau die Außenklasse einer Förderschule auf: Die vorbereitenden Gespräche waren umfangreich, jetzt sind die Neuen von der Eugen-Neter-Schule herzlich willkommen.

Andreas Hofmann bei Leichtathletik-DM unzufrieden: Der Speerwerfer der MTG Mannheim gewinnt zwar Bronze, hadert aber mit seiner Weite von 76,33 Metern.

Falschparkern am Heddesheimer Badesee droht der Abschlepphaken: Die Gemeinde Heddesheim will mit mehr Kontrollen, Strafzetteln und mit Abschleppen gegen die vielen Falschparker am Wochenende am Badesee vorgehen. Auf dem Gelände des Sees soll private Security für Ordnung sorgen.

Erster Harry Potter-Band vor genau 25 Jahren veröffentlicht: Die Harry Potter-Reihe machte Schöpferin J.K. Rowling zur Milliardärin. Ein Spaziergang durch London offenbart die Einflüsse der Stadt auf ihre Geschichten.

