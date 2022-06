Vor 20 Jahren machten Paul Schröder und sein Partner Suchat Papakdee den Anfang: Am 29. Juni 2002 wurden sie in Ludwigshafen als das erste gleichgeschlechtliche Paar gesegnet - noch vor dem Beschluss der Landessynode. „Gott ist mit dieser Beziehung einverstanden, auch ohne kirchlichen Akt“, so beschreibt der heute 78-jährige Paul Schröder seine Haltung. Er und Papakdee hatten nicht erwartet,

...