Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Bundesgartenschau Mannheim - das Budget ist ausgereizt: Lieferschwierigkeiten, fehlende Teile - was auf allen Baustellen derzeit ein großes Thema ist, beschäftigt auch die Bundesgartenschau: Manche Terminpläne haben sich verschoben, und das Budget ist jetzt ausgereizt.

Neue Veranstaltungs-Reihe im Mannheimer Szeneviertel Jungbusch: Im Mannheimer Szeneviertel Jungbusch startet ein neues Programm zur Belebung des Quartiersplatzes. Zum Auftakt spielen alte Bekannte. Und: Im Oktober gibt es wieder einen "Nachtwandel".

Zucker soll teurer werden - Interview mit Südzucker-Chef Niels Pörksen: Im Interview spricht Pörksen über die Folgen des Ukraine-Krieges - und warum er die Diskussion über ein Verbot von Biokraftstoffen nicht nachvollziehen kann.

Mediziner vom Mannheimer Uniklinikum trainieren im mobilen OP: Zwei Tage macht der etwas andere Lkw auf dem Campus des Mannheimer Klinikums Halt. Von der rollenden Fortbildungsstation auf dem Klinikum-Campus profitieren auch erfahrene Operateure.

MTG Mannheim vor den Finals: Am Wochenende stehen in Berlin die deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik an. Die MTG Mannheim ist dabei mit 25 Starterinnen und Startern zahlreich wie leistungsstark vertreten. Wer wann und wo startet.

