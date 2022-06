Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Branche informiert sich - so ist der Stand der Buga-Vorbereitungen: In einem Jahr steuert die Bundesgartenschau 2023 schon auf die Halbzeit zu. Nun haben sich Gärtner und Verbandsvertreter über das Konzept und den Stand der Vorbereitungen informiert. Ein Thema: Die Buga-Absage in Rostock.

Warum die Buga eine große Chance ist: Rostock hat die seine Bundesgartenschau für 2025 abgesagt - Peter W. Ragge begrüßt, dass Mannheim für 2023 daran festhält. Denn dafür gibt es einen guten Grund.

So wandelt sich das Spinelli-Gelände: Die einstige Mannheimer Militärbrache auf Spinelli entwickelt sich mehr und mehr in Richtung Blumenschau. So sieht es derzeit auf dem Gelände aus.

Große Erwartungen an Waldhof-Neuzugang Dörfler: Der Rechtsverteidiger soll beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Akzente setzen. Dafür verlässt er erstmals seine fußballerische Heimat im Westen Deutschlands.

„Stadt hört nie auf“ - Mannheims Stadtplaner Klaus Elliger schon: Er war 14 Jahre lang Mannheims oberster Stadtplaner und gestaltete viele Bereiche der Kurpfalz-Metropole maßgeblich mit. Jetzt verabschiedet sich Klaus Elliger mit 63 in den Ruhestand.

Das plant Bundeskanzler Scholz zur Entlastung der Beschäftigten: Weil steigende Kosten immer mehr die Lohnsteigerungen auffressen, hat Olaf Scholz einen Vorschlag. Doch damit erntet er nicht nur Zustimmung.

Peter Graf Kielmansegg - ein Konservativer auf Höhe der Zeit: Der renommierte Politikwissenschaftler und Historiker wird 85 Jahre alt. Das Schreiben ist seine Passion - er publiziert weiter.

