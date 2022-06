Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Prozess nach Raser-Unfall in Weisenheim am Berg beginnt: Am 19. September 2020 sterben Steffen Kirchners Partnerin und sein Sohn - vor dem Prozessbeginn am Frankenthaler Landgericht spricht der 35-Jährige über den dramatischen Unfall, der sein Leben für immer verändert hat.

Mannheimer Herzogenriedpark vergrößert sein Rosarium: Das Rosarium im Herzogenriedpark ist um 100 Quadratmeter und viele neue Rosensorten erweitert worden. Bei der Auswahl hat der Klimawandel eine wichtige Rolle gespielt.

"Hektik" im Ludwigshafener Jobcenter - Rund 500 Anträge von ukrainischen Geflüchteten: Für rund 500 Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Ludwigshafen aufgenommen wurden, ist seit 1. Juni das Jobcenter Vorderpfalz zuständig - für die Mitarbeiter eine große Herausforderung.



Hoch Tim bringt im Mai milde Luft nach Mannheim: Die Mannheimer erlebten einen Mai, der deutlich zu warm, viel zu trocken und überdurchschnittlich sonnig war. Und für das kommende Wochenende versprechen die Meteorologen Bilderbuchwetter.

Fabienne Königstein - Mannheimer Marathon-Ass wirkt im DOSB-Präsidium: Fabienne Königstein ist Athletensprecherin, werdende Mutter und sitzt seit Dezember im Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbunds. Die Marathonläuferin der MTG Mannheim will viel bewirken, wie sie im Interview sagt.

So sind die Betriebsratswahlen im Bezirk der IG Metall Heidelberg gelaufen: In der Rhein-Neckar- und Odenwald-Region haben in den vergangenen Monaten in vielen Unternehmen Betriebsratswahlen stattgefunden. Jetzt zieht die IG Metall Heidelberg ihr Resümee.

Weiter Ärger wegen „Ugliest City“ Ludwigshafen: Nachdem die Fraktion "Grünes Forum und Piraten" sich kritisch zu den "Ugliest City"-Stadtführungen durch Ludwigshafen geäußert hatten, haben sich nun weitere Fraktionen zu Wort gemeldet. Die Meinungen gehen auseinander.

