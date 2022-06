Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum einer niederländische Firma Mannheims Planken reinigt: Kaum war das Mannheimer Stadtfest vorbei, haben Reinigungsmaschinen ihren Auftritt: Unter Volldampf schrubbt eine niederländische Firma das Pflaster der Planken. Drei Wochen dauert der Spezialeinsatz.

Handel kritisiert Landtagsabgeordnete Zimmer wegen Mannheimer Verkehrsversuch: Die Reaktionen der Grünen-Landtagsabgeordneten Elke Zimmer auf Kritik des Mannheimer Handels am Verkehrsvesuch stoßen auf Unverständnis und Ärger. Kritisiert wird auch, dass Zimmer an keinen Gesprächen teilnahm.

Bisher fünf Bewerbungen auf den Chef-Sessel bei OB-Wahl in Heidelberg: Fünf Bewerberinnen und Bewerber wollen sich offenbar aktuell um den OB-Posten in Heidelberg bewerben: Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) und vier Herausforderer. Ein Name ist noch offen.

Ein Blind Date der anderen Art - "Mannheim spricht" startet wieder: Sollte Geschlechtsidentität frei wählbar sein? Leben wir noch in einer Demokratie? Die Abendakademie sucht Mannheimer, die Fragen beantworten - und sich dann treffen. Ein Algorithmus hilft mit: Je unterschiedlicher die Antwort, desto besser.

Nachruf auf den ZI-Gründungsdirektor Heinz Häfner: „Visionärer Reformer der Psychiatrie“ titelte der „Mannheimer Morgen“ zum 90. Geburtstag von Heinz Häfner, Gründungsdirektor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI). Der Wissenschaftler ist mit 96 Jahren gestorben.

Diese Forscherin will Konzerne nachhaltiger machen: Die Mannheimer BWL-Professorin Laura Marie Edinger-Schons ist zu Gast im Podcast "Mensch Mannheim". Sie misst die sozialen und ökologischen Auswirkungen der Wirtschaft - und fürchtet dabei um die Zukunft des Planeten.

Generalmusikdirektor Alexander Soddy blickt auf sechs Jahre am Nationaltheater zurück: Alexander Soddy bilanziert seine Zeit als Mannheimer Generalmusikdirektor und erklärt, warum es an der Zeit ist zu gehen. Künftig wird er viel an der Wiener Staatsoper dirigieren. Sein Blick zurück ist auch von Stolz geprägt.

