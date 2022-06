Polizisten, die ihre Dienstwaffe ziehen und abdrücken - in Mannheim ist das eher selten. Das hat eine „MM“-Anfrage ans Polizeipräsidium Mannheim zur Häufigkeit des Schusswaffengebrauchs ergeben. Das Fazit: 13 Mal haben Beamte und Beamtinnen in der Quadratestadt in den vergangenen drei Jahren einschließlich 2022 einen Schuss auf Mensch oder Tier abgefeuert. In fünf Fällen war die Waffe gegen

...