Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Geflüchtete kontrollieren Tickets: Die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe bilden in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit im Integrationsprojekt „Mannheimer Modell“ zugezogene Menschen aus. Jetzt startet ein neuer Kurs, der zum Fahrausweisprüfer qualifiziert.

Wie die Friedhofskultur in Ludwigshafen erhalten werden soll: Ludwigshafen ist der Charta Friedhofskultur beigetreten. Darin ist festgelegt, welche Aufgaben die letzten Ruhestätten haben. Neben dem Faktor, den Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen, haben Friedhöfe auch andere Funktionen.

Ein epochales Ende: Große Geste für einen großen Spieler – die Rhein-Neckar Löwen bereiten Club-Legende und Weltklasse-Handballer Andy Schmid nach der 26:33 (15:14)-Niederlage gegen den THW Kiel einen einzigartigen Abschied.





Maifeld Derby fängt an, GMD Soddy hört auf - Das ist los am Wochenede in der Region: Weiter viel los in der KulTour: "Teddy" ulkt zweimal in der SAP Arena, Max Raabe singt, der Heidelberger Frühling startet ein neues Festival, das Theaterhaus G7 spielt für Reporter ohne Grenzen, Simple Minds und Dermot Kennedy beim Zeltfestival und, und, und...

Choeur de l’Armée Française gastiert unter Leitung von Kommandantin Emilie Fleury in Mannheim: Emilie Fleury leitet den Chœur de l’Armée Français, der im Mozartsaal ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine gibt. Im Interview spricht sie über ihre Leidenschaft zur Musik und ärgerliche Klischees.

Angeklagter aus Ludwigshafen streitet „bewaffneten Drogenhandel“ ab: Marihuana, Haschisch und Kokain soll der Mann aus seiner Wohnung heraus verkauft haben. Beim Prozessauftakt in Frankenthal erklärt der mutmaßliche Täter, dass ein Bekannter ihm die Betäubungsmittel untergeschoben habe.

Mediziner in Mannheim versorgen Menschen aus Ukraine: Ärzte überprüfen den vorhandenen Schutz bei Menschen aus der Ukraine und verabreichen Vakzine erneut und ohne Kosten für die Patienten - auch wenn diese bei der Flucht in Panik nicht alle Unterlagen eingepackt haben.

„Ich halte nichts von einer Übergewinnsteuer": Der Steuerrabatt bei den Spritpreisen schmilzt dahin, aber ZEW-Präsident Achim Wambach ist aktuell gegen eine Extrasteuer für Mineralölkonzerne. Warum er lieber auf das Kartellamt vertraut, erklärt er im Interview.

