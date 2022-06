Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Gastrokonzept in Mannheim setzt auf Nachhaltigkeit: Einige Betreiber werden noch gesucht. Aber im wesentlichen steht das Gastro-Konzept für die Bundesgartenschau. Vegane und vegetarische Angebote gehören ebenso dazu wie die traditionelle Bratwurst.

Abschied von Löwe Andy Schmid - Aus Liebe zum Spiel: Nach zwölf Jahren verlässt Andy Schmid die Rhein-Neckar Löwen und bestreitet am Mittwoch sein letztes Heimspiel für den Handball-Bundesligisten. Der Weltklasse-Mittelmann hat den Verein entscheidend geprägt.

Riesige Rosskastanie in Mannheim soll Bauprojekt weichen: Massiv verärgert sind die Bezirksbeiräte in Feudenheim. Grund: Eine 150 Jahre alte Rosskastanie soll einem Bauprojekt weichen. Die Stadt sieht sich machtlos, nachdem das Regierungspräsidium zugestimmt hat.



Vom Militärgelände zum Landwirtschaftspark? Heidelberger Airfield: Wo einst amerikanische Flugzeuge landeten, könnte in Zukunft ganzheitlich Landwirtschaft betrieben werden. Projekt-Team konkretisiert Pläne für einen Ausbau des Areals zum Landwirtschaftspark.

Social Media statt Zeitung? Medientage beleuchten Folgen der Direktkommunikation: Welche Folgen hat Direktkommunikation über Social Media für Journalismus, Politik und Gesellschaft? Damit befassen sich die Südwestdeutschen Medientage am 29. und 30. Juni in Landau und im Hambacher Schloss.

Adler-Stürmer Plachta meint „Mannheim ist und bleibt meine Heimat“: Einmal mehr hat Matthias Plachta eine überzeugende Eishockey-WM gespielt. Im Interview äußert sich der Stürmer der Adler Mannheim über das Aus im Viertelfinale und die Vertragssituation bei seinem Club.

