Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aktivitätswiese auf ehemaligem Esso-Tankstellengelände in Feudenheim: Die Stadt Mannheim errichtet in Feudenheim einen Eingangsbereich in den Grünzug Nordost sowie zum angrenzenden Sportpark. Damit sollen eine attraktivere Situation für alle Altersgruppen geschaffen sowie neue Sportimpulse gesetzt werden.

Minigärtner bereiten sich auf die Buga vor: Der Mannheimer Nachwuchs bereitet sich emsig auf die Bundesgartenschau vor. Gerade haben sich zwei Regionalgruppen der Europa Minigärtner gegründet – eine Initiative, die Kindern Natur und Pflanzen näherbringen möchte.



Dreharbeiten für „Hiwwe wie Driwwe 2“ gestartet: Für die Fortsetzung des Kultfilms reist das Team am 21. Juni gemeinsam mit Mundart-Musiker Monji El Beji in die USA - auf der Suche nach weiteren Spuren des urpfälzischen Dialekts in Pennsylvania.

Erinnerungen an den Friedrichspark - der erste MERC-Fotograf: Im November 1968 sieht Norbert Raffel sein erstes Eishockeyspiel des MERC - später ist er so nah dran an der Mannheimer Mannschaft wie kaum jemand. Er erinnert sich an Prügeleien, Spieler und eine Verfolgung mit einer Mistgabel.



Komplizierte Eingruppierung bei Betriebsräten: Ein freigestelltes Betriebsratsmitglied der Mannheimer Klinik GmbH hat vor dem Mannheimer Arbeitsgericht zwei Prozesse um eine höhere Vergütung verloren.

Kunst-NFTs – was ist das?: Man kann sie ab einem Cent kaufen - nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt, das teuerste Bild brachte 91,8 Millionen Dollar ein. Aber was sind NFTs? Das Museum Angewandte Kunst in Frankfurt versucht einen Zugang.

Radentscheid in Heidelberg hat weitere Verbesserungen ins Rollen gebracht: Das Bürgerbegehren zu einem „Radentscheid“ ist formal trotz großer Unterstützung gescheitert. Trotzdem soll es weiter gehen – die Initiative bringt sich weiter ein.

Eingravierte Zeichen in Ladenburg geben Rätsel auf: In einer Toreinfahrt zwischen Cronberger Gasse und Färbergasse im Herzen der Ladenburger Altstadt geben zwei eingravierte Zeichen an den Sandsteinwänden Rätsel auf. Möglicherweise sind es alte Steinmetzzeichen.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2