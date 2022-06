Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Fünf Ausflugsziele ab Mannheim: Flammkuchen oder Felsenmeer? Mit dem 9-Euro-Ticket in der Tasche lassen sich viele Ausflugsziele per Bus und Bahn günstig erreichen. Fünf Vorschläge, wo Sie in den nächsten drei Monaten von Mannheim aus hinfahren können.

Lorsch, Speyer und Worms präsentieren sich beim Welterbetag: Seit 1972 gibt es den „Welterbetag“ am ersten Sonntag im Juni. In allen drei Städten der Region, die den Status „Welterbe“ haben, finden dazu an Pfingstsonntag Veranstaltungen statt.

Arten- versus Tierschutz: An Haubenlerchen scheiden sich die Geister: Katzen, deren Eigentümer ihnen viel Freiheit lassen, werden in Walldorf zu bestimmten Zeiten nicht mehr gerne draußen gesehen. Ein unscheinbares Vögelchen ist der Grund dafür.

Ein Adler für immer?: Matthias Plachta wird seinen bis 2023 datierten Vertrag in Mannheim erfüllen und kann sich gut vorstellen, darüber hinaus zu bleiben. Jetzt ist der Club am Zug.

Wie feministisch ist die Antibabypille, Frau Frei?: Als die Pille vor 60 Jahren auf den Markt kam, war sie ein Symbol der sexuellen Befreiung. Und heute? Fehlt es vor allem an Aufklärung, sagt Autorin Franka Frei – und Respekt vor dem weiblichen Körper. Ein Gastbeitrag.

Lion Zacharias, der Löwe und waschechte Mannheimer: Als gebürtiger Mannheimer träumte Lion Zacharias von einer Handball-Karriere bei den Rhein-Neckar Löwen. Nun bekommt der 18-Jährige die Chance dazu.

MHC-Damen treffen im Endspiel um die deutsche Meisterschaft erneut auf Düsseldorf: Einen Doppelsieg des Mannheimer HC wird es beim Final Four 2022 in Bonn nicht geben, denn die MHC-Herren haben ihr Halbfinale verloren. Die Hockey-Damen dagegen haben dank eines 5:1-Erfolgs das Finale am Sonntag erreicht.

Das „Käthchen von Heilbronn" - vom Himmel erzeugt: Jeder kennt das „Käthchen von Heilbronn“. In der einstigen Freien Reichsstadt ist ihr ein Denkmal gewidmet und es gibt ein Käthchenhaus. Aber sie hat da nie gewohnt – weil es sie nie gab.

Besucherbergwerk in Schriesheim: Spannende Abenteuer unter Tage verspricht das Besucherbergwerk "Grube Anna Elisabeth". Am Pfingstmontag ist es wieder geöffnet.

