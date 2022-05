Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Neuer Anlauf - Planer untersuchen Zukunft von Stadthaus N 1 in Mannheimer Quadraten: Wie geht es mit dem Stadthaus N1 weiter? Die Mannheimer Stadtverwaltung und das Familienunternehmen Diringer & Scheidel geben eine Machbarkeitsstudie in Auftrag – weil das Denkmalamt einen Abriss nicht zulässt.

Bald Hartz IV für Ukraine-Geflüchtete - Anspannung in Mannheimer Haushalten: Ab Mittwoch können Geflüchtete aus der Ukraine in Mannheim Hartz IV-Leistungen beantragen. Familien, die Geflüchtete aufgenommen haben, fürchten wegen der vielen Anträge Wartezeiten. Auch eine Liste sorgt für Verwirrung.

A 6 wird bei Mannheim-Sandhofen gesperrt: Ab Mittwochabend wird die A6 zwischen Mannheim-Sandhofen und dem Viernheimer Dreieck in Richtung Heilbronn gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten. Drohen nun Staus im Mannheimer Norden?

So bewerten Unternehmen den Standort Mannheim: Wie ist die Lebensqualität in Mannheim? Wie gut das Angebot an Gewerbeflächen? Der Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung hat bei den ansässigen Firmen nachgefragt. Ein Thema rutscht besonders ab.

Vor 50 Jahren - RAF lässt Autobomben in Heidelberg detonieren: Drei US-Soldaten werden in den Tod gerissen, fünf weitere Menschen verletzt: Am 24. Mai 1972 - vor genau 50 Jahren - erschüttert ein Attentat der Roten Armee Fraktion (RAF) nicht nur den Heidelberger Süden. AdUnit Mobile_Pos3 AdUnit Content_2

VR Bank Rhein-Neckar schafft Negativzinsen ab: Positive Nachricht für Kunden: Ab 1. Juni gibt es bei der VR Bank Rhein-Neckar keine Negativzinsen mehr. Das verkündete Vorstandschef Michael Düpmann am Montagabend bei der Vertreterversammlung.

Baustellen, gesperrte Straßen - Warum viele in Mannheim-Lindenhof "Insel-Feeling" entwickeln: Abgeschnitten vom Rest der Stadt fühlt sich so mancher im Mannheimer Stadtteil Lindenhof. Die CDU scherzt über "Inselfeeling" wegen der vielen Baustellen, verbindet dies aber mit harscher Kritik an der Stadtverwaltung.

Mannheimer Schüler diskutieren Meinungsfreiheit in Sozialen Medien - Fluch oder Segen: Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Aber gerade in den Sozialen Medien sind häufig auch Fake News unterwegs. In einer Diskussion mit Mannheimer Abgeordneten ging es darum, was das für die Demokratie bedeutet.

