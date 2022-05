Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheim feiert Bürgerfest: Mit einem ganztägigen Fest im Rosengarten holt die Stadt am heutigen Sonntag ihren Neujahrsempfang nach. Wegen der Einlasskontrollen empfiehlt es sich, rechtzeitig zu kommen.

Schandfleck ersetzt: Aus der Ludwigshafener Innenstadt wird ein jahrelanger Leerstand verschwinden. Ein Investor plant ein urbanes Wohnprojekt mit 118 Wohnungen und 38 Studentenapartments. Details zum Vorhaben.

Alles nur ein genialer Bluff? Jens Bubenek versucht im TV-Format "Zeig uns deine Stimme" von sich zu überzeugen. Prominente müssen einschätzen, ob er ein echtes Gesangstalent ist - allein anhand von Bewegungen.

Endlich wieder bühnenreif! Absurde Übungen, sprechende Gedanken und Studis, die endlich wieder auf der Bühne stehen dürfen: Warum das Unitheater Mannheim sein Comeback feiert und das Schauspielen mehr als nur ein Zeitvertreib ist. Ein Probenbesuch.

Einziartige schwimmende Kirche: Mit einem Festgottesdienst in der Hafenkirche im Jungbusch feiert das Evangelische Dekanat Mannheim am Sonntag den 60. Geburtstag der „Wichern“, das einzige Kirchenschiff im süddeutschen Raum. AdUnit Mobile_Pos3 AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3