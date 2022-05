Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Freier Eintritt für Schüler? Das gilt in Mannheims Freibädern: Der Sommer steht vor der Tür! Ab Samstag haben alle vier Mannheimer Freibäder geöffnet - ohne Corona-Testpflicht und nur mit begrenzter Maskenpflicht. Die wichtigsten Antworten zum Schwimmbadbesuch.

41-Jährige im Wahn getötet? Prozess zum Mord in der Schwetzingerstadt: Ein psychisch erkrankter Mann soll offenbar geleitet durch Stimmen in seinem Kopf eine 41-jährige Frau getötet haben. Nun muss er sich von diesem Freitag an vor dem Landgericht Mannheim verantworten. AdUnit Mobile_Pos3 AdUnit Content_2

Wegen Reise nach Czernowitz - scharfe Kritik an Mannheimer Stadträten Rihm und Sprengler: Fraktionen im Mannheimer Gemeinderat kritisieren die Pläne von Chris Rihm und Markus Sprengler, privat in Mannheims neue Partnerstadt Czernowitz zu reisen, teilweise scharf. Die Stadträte weisen das zurück. AdUnit Mobile_Pos4 AdUnit Content_3

Zwei von vier Blöcken im GKM Mannheim laufen noch immer nicht: Die Revisionsarbeiten im Grosskraftwerk Mannheim (GKM) dauern an. Bis alle vier Blöcke wieder im Betrieb sind, kann es September werden. AdUnit Mobile_Pos4 AdUnit Content_3

Endspiel um den Landespokal - Waldhofs Gier nach dem nächsten Fest: Im Stadt-Duell gegen den Landesligisten FC Türkspor will der SV Waldhof kompromisslos das Ticket für den DFB-Pokal lösen, um dem Club und den Fans die Chance auf ein weiteres großes Spiel wie im Vorjahr zu geben.

Schreibwettbewerb "Erzähl mir was": Die dritte Auflage des Schreibwettbewerbs "Erzähl mir was" trägt das Motto "Krieg und Frieden". Bis 25. Juni sucht der "Mannheimer Morgen" Erzählungen, aus denen die Jury zwölf Finalisten auswählt. So können Sie teilnehmen.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

Im neuen Newsletter "MM Business Class" informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region.

