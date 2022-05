Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Die großen Ziele auf lokaler Ebene: Als "bemerkenswert" bezeichnet Nachhaltigkeits-Experte Christian Berg Mannheims Klimaziele. Beim Frühjahrsempfang betonte er am Sonntag im Rosengarten, dass es von jedem selbst abhänge, wie schnell Veränderung gelingen kann.

Alles nichts ohne die Bürger: Die Rede von Oberbürgermeister Peter Kurz war deutlich, aufrüttelnd und mutmachend. Trotzdem fehlte beim Frühjahrsempfang der Stadt Mannheim eine „Packen wir die Klimaneutralität an“-Mentalität, kommentiert Florian Karlein.

„Alle müssen all-in gehen“: Ein Übergangsjahr? Nicht für Bill Stewart. Obwohl 2023 viele Verträge auslaufen – darunter die des kompletten Trainerteams – will der Chefcoach bei den Adlern Mannheim nachhaltig etwas aufbauen. Ein Interview.

Wer folgt auf Patrick Glöckner? Mit dem Ticket für den DFB-Pokal geht der SV Waldhof in die Sommerpause, sucht aber weiter nach Klarheit in der Trainerfrage. Dabei ist das Personalkarussell nochmal ordentlich in Schwung geraten.

Begrüßung mit langer Geschichte: Manche hatten die uralte Tradition des Händeschüttelns zur Begrüßung schon totgesagt, nachdem sie durch die Pandemie jäh gestoppt wurde. Jetzt kommt der Handschlag nach und nach zurück.

Tribut an die Klassiker: Im August kommen die Fans von AC/DC, Queen, aber auch von anderen Bands wieder voll auf ihre Kosten. Beim zweiten Stoppelacker-Festival in Hirschberg versuchen die Veranstalter, noch einen draufzusetzen.

Welches Wohnmobil ist das richtige? Urlaub im Camper wird in Deutschland immer beliebter. Doch welches Modell passt zu mir und was muss ich dafür zahlen? Ein Überblick.

„Die Kunst muss Mannheim erobern“: Die kleine Galerie Maquis Mami Wata sucht mit Kunst aller Gattungen die Verbindung zur Neckarstadt-West. Ein Gespräch mit Stefan Wäldele über den Namen der Galerie, einen magischen Ort und Mannheim als "Kunst-Hot-Spot".

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

