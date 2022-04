Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Fachleute empfehlen, wie sich Energiekosten sparen lassen: Bei unserer Telefonaktion konnten sich Leserinnen und Leser Expertenrat rund um das Thema Energie holen. Die Nachfrage nach Tipps war groß - die wichtigsten Punkte gibt es hier zum Nachlesen.

Mannheim für Städtepartnerschaft mit Czernowitz: Der Mannheimer Gemeinderat hat einer Städtepartnerschaft mit dem ukrainischem Czernowitz einstimmig zugestimmt. Zugeschaltet war auch der Bürgermeister von Czernowitz, der über die Lage in der Stadt berichtete.

Stadt Mannheim schafft tägliche Corona-Berichte ab: Bisher hat Stadt Mannheim unter der Woche jeden Abend eine Pressemitteilung über die aktuelle Corona-Lage verschickt. Ab sofort will sie nur noch die wichtigsten Zahlen auf ihrer Homepage veröffentlichen.

Baustelle vor Mannheimer Bahnhof: Die Großbaustelle vor dem Mannheimer Hauptbahnhof geht ab Montag in die heiße Phase. Wir erklären, worauf sich Passanten und Passagiere einstellen müssen - und wovor die Bauherren Angst haben.

Plädoyers im Prozess um Messerstecherei auf Schlossparkwiese: Im Prozess um die Messerstecherei auf der Schlossparkwiese in der Sommernacht vom 13. Juni 2021 haben die Schlussvorträge begonnen. Angeklagt sind fünf junge Männer, die damals alle unter Bewährung standen.

Warum FDP-Spitzenpolitiker Jens Brandenburg aus Walldorf eine Impfpflicht ablehnt: Der Parlamentarische Staatssekretär im Bildungsministerium, Jens Brandenburg (FDP), lehnt auch den neuen Vorschlag über eine Impfpflicht ab 50 ab. Am Donnerstag stimmt der Bundestag über die Entwürfe ab.

Kohleausstieg soll GKM-Beschäftigten in Mannheim nichts anhaben: Der Kohleausstieg ist besiegelt. Damit ist auch für das Grosskraftwerk in Mannheim die Zukunft ungewiss. Wenigstens die Beschäftigten sollen sich keine Sorgen machen müssen - dank eines neuen Tarifvertrags.

