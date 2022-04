Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

So fanden zwei Geflüchtete über Nacht eine Arbeit: Anastasia Seredynskaja war in Odessa Köchin und Konditorin, ihr Freund Oleksander Petrenko Koch und Barkeeper. Für die beiden eine große Hilfe auf dem Weg zu einem neuen Job in Mannheim.

Mannheimer Stadtbibliothek macht sich für Frieden stark: Yilmaz Holtz-Ersahin leitet die Mannheimer Stadtbibliothek seit einem Jahr. Er sieht sein Haus in der Pflicht - auch wenn es um den Krieg in der Ukraine geht.

Das nächste Endspiel für die "Buwe": Die Region fiebert dem Verfolgerduell des SV Waldhof in Saarbrücken entgegen. Doch zuvor muss der Drittligist am Sonntag beim FSV Zwickau bestehen.

Baustart im Frühjahr 2023: Mit durchgehenden Radwegen und einem Mini-Kreisverkehr soll der Speckweg im Mannheimer Stadtteil Waldhof neu gestaltet werden. Die Arbeiten beginnen nach den Plänen der Bauverwaltung im kommenden Jahr.

Der Krieg und die Kämpfer: Immer mehr Freiwillige ziehen in den Ukraine-Krieg. Doch ihr Einsatz birgt auch Gefahren. Gewaltforscherin Hanna Pfeifer darüber, warum uns die Beteiligung ausländischer Kämpfer bedenklich stimmen sollte. Ein Gastbeitrag.

Die Gründer und ihre Stiftungen: Über ihre milliardenschweren Stiftungen, die zu den größten in Deutschland zählen, haben die SAP-Gründer unzählige Projekte möglich gemacht. Steckbriefe mit den wichtigsten Daten.

Der Weg durch die Pandemie: Nach über zwei Jahren Pandemie geht es Kindern und Jugendlichen etwas besser als während des Lockdowns vor einem Jahr. Auch damals haben uns die Menschen erzählt, was sie fühlen. Wir haben nachgefragt: Wie geht es ihnen heute?

Handball-Krimi bei den Rhein-Neckar Löwen: Am Ende fehlen nur zwei Sekunden zur Überraschung gegen die SG Flensburg-Handewitt. Kurz vor dem Abpfiff kassierte der Handball-Bundesligist den Treffer zum 29:29-Endstand.

Anastasia Seredynskaja und Oleksander Petrenko an ihrem ersten Arbeitstag in der Küche der Unterkunft in Käfertal. © Christoph Blüthner