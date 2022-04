Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Waldhof-Präsident Beetz geht in seine zweite Amtszeit: Mit fast 70 Prozent Ja-Stimmen vertrauen die Mitglieder des SV Waldhof weiter dem Präsidenten und Mäzen des Drittligisten. Der Hauptverein erscheint gesundet, der Drittliga-Spielbetrieb bringt aber ein deutliches Defizit.

Großteil in Mannheim trägt Maske weiterhin: Am Sonntag ist die Maskenpflicht in Innenräumen bis auf wenige Ausnahmen weggefallen. Wie handhaben es Mannheimer? Wir haben uns in Innenstadt-Läden umgeschaut.

Ukrainische Stadt Czernowitz soll offiziell Partnerstadt von Mannheim werden: Der Gemeinderat diskutiert am Dienstag über Anträge mehrerer Fraktionen. Czernowitz wäre die zwölfte Stadt insgesamt und die erste in der Ukraine, mit der Mannheim eine Partnerschaft eingeht. Die Lage vor Ort ist angespannt.

Neues Impfzentrum in Betrieb: Die Stadt musste auf Geheiß des Landes Impfangebote stark einschränken. Immerhin: Zum Auftakt sind gleich zehn Impflinge in Mannheim-Neckarau auf einen Schlag da.

Das umstrittene Ärztehaus in Ludwigshafen-Oppau kann kommen: Seit 2014 wird in Ludwigshafen über den Bau eines Medizinischen Versorgungszentrums im Stadtteil Oppau diskutiert. Jetzt haben der Bauausschuss und der Ortsbeirat den Weg frei gemacht - doch es gab auch Kritik.

Nach zehn Jahren verabschiedet sich die Internationale Bauaustellung aus Heidelberg: Mit einer Ausstellung über alle Projekte und mehr als 50 Veranstaltungen geht die Zeit zu Ende. Warum es nicht schlimm ist, dass nicht alle Projekte abgeschlossen wurden, erklären die Initiatoren gern.

„MM“-Telefonaktion: Wie erklären Eltern ihren Kindern, was gerade in der Ukraine passiert? Welche Medien bieten sich dafür an? Drei Fachleute geben in der „MM“-Telefonaktion Eltern Tipps.

Taunusplatz in Mannheim-Waldhof: Rund 3,5 Millionen Euro hat sie gekostet - die Neugestaltung des Taunusplatzes. Unter der Bezeichnung "Neue Mitte" wurde der Platz nun eingeweiht.

