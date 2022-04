Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

"Das würde den Walter sehr freuen": Mit einem gerade erst ausgeheilten Schienbeinbruch die Bayern besiegt - nicht nur deshalb gilt der frühere Torwart und Trainer Walter Pradt als Waldhof-Legende. Jetzt soll nach ihm die Südtribüne des Carl-Benz-Stadions benannt werden.

Hüseyin Yildirim - der Mann, der Apache 207 ins Bild setzt: Der 27-jährige gebürtige Speyerer war als Musikvideo-Regisseur und als Freund schon früh am Erfolg des zuletzt erfolgreichsten deutschen Sängers beteiligt. Auch mit Farid Bang und Haftbefehl arbeitet er zusammen.

Mallorca geht entschieden gegen Sauf-Tourismus vor: Auf der Insel soll das 2019 erlassene Gesetz gegen Exzess- und Sauftourismus weiterhin in Kraft bleiben. Was Reisende nach zwei Jahren Corona noch erwartet, verrät Ministerpräsidentin Francina Armengol im Interview.

Expertenrat am Telefon: Fragen rund um das Thema Energiekosten können MM-Lesende bei einer Telefonaktion am heutigen Montag, 4. April, vier Expertinnen und Experten stellen.

Gratis-Workshops von Frauen für Frauen: Ein neues Projekt geht in Mannheim an den Start. Es ist aktueller denn je. Wir erklären, warum versteckte Potentiale von Migrantinnen eine Rolle spielen und warum am Ende des Kurses eine Bewerbungsmappe steht - aber nicht für den Beruf.

Neubau der Mannheimer Stadtbibliothek soll 2026 fertig sein: Die Stadt Mannheim hält an ihren Neubau-Plänen für die Stadtbibliothek in N2 fest. Die Einstufung des Stadthauses als "denkmalschutzwürdig" habe keine Auswirkungen. In N2 ist ein transparenter Baukörper geplant.

Was passiert mit den Hallen des ehemaligen Eternit-Werks in Leimen? Heidelberg und Leimen entwickeln gemeinsam auf freiwerdenden Flächen ein 99 Hektar großes Gewerbegebiet. Ein Teil davon: das ehemalige Eternit-Werk. Dessen weitläufige Hallen stehen unter Denkmalschutz.

Von Zerwürfnis und Versöhnung: Mit der Neuauflage von „Ferne Gestade“ fährt der Penguin Verlag fort, das Werk des Literaturnobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah wieder zugänglich zu machen. Der Roman handelt auch von der Vergangenheit des geteilten Deutschland.

