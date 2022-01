Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Ludwigshafener Rhein-Galerie hofft nach Rathaus-Center-Schließung auf neue Kunden: Ende des Jahres hat das Ludwigshafener Rathaus-Center für immer seine Türen geschlossen. Die benachbarte Rhein-Galerie hofft darauf, einige Stammkunden für sich gewinnen zu können.

Die Probleme mit Corona-Zahlen und Grenzwerten: In der neuen baden-württembergischen Corona-Verordnung, die eine FFP2-Maskenpflicht bringt, spielen Grenzwerte einstweilen keine Rolle mehr. Wie problematisch oft Zahlen sind, zeigt eine Panne bei der Mannheimer Inzidenz.

Harald Glööckler im Dschungelcamp - „Ich will wieder stattfinden“: Ab 21. Januar werden zwölf Prominente wieder ins Dschungelcamp einziehen. Unter den Kandidaten ist auch Modedesigner Harald Glööckler aus Kirchheim an der Weinstraße, der im Dschungel an seine Grenzen gehen will.

Redakteure ziehen Trainingslager-Bilanz zum SV Waldhof: Thorsten Hof und Alexander Müller ziehen in der neuesten Ausgabe des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel" eine Bilanz des Trainingslagers in der Türkei.

Für Alex Mayr folgt auf Dublin und Dubai das KulturGut-Festival in Mannheim: Die gelobte Wahl-Mannheimerin Alex Mayr arbeitet nach ihrem strahlenden Indie-Pop-Album „Park" zurzeit an düstereren Songs als Reaktion auf die Pandemie. Sie werden bis zum Streaming-Festival wahrscheinlich nicht fertig.

