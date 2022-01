Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nach einem Jahr Pause - Mannheim hat wieder eine Babyklappe: Zwischen 2002 und 2020 konnten Väter und Mütter ihre Neugeborenen in der Babyklappe der St. Hedwigsklinik anonym in pflegende Hände abgeben. Jetzt wurde das Angebot am Diako wieder eingeführt.

Bunkerabriss für Metropol-Hochhaus in Ludwigshafen - "Das Schlimmste ist vorbei": Für Außenstehende geht es auf der Metropol-Baustelle nicht schnell voran. Dies hängt mit dem aufwendigen Bunkerabbruch zusammen. So soll es weitergehen.

An Mannheimer Franklinschule steht Mittagsangebot auf der Kippe: Große Mühe, das Mittagsangebot zwischen 12 und 13.30 Uhr sicherzustellen, hat die Franklin-Ganztagsgrundschule. Ihr fehlt zunehmend das Personal, Eltern sind besorgt und verärgert.

Mannheimer Band Ukulayers auf Cover von britischem Magazin: Britisches Fachmagazin widmet der fünfköpfigen Band Ukulayers eine vierseitige Titelgeschichte. Nachfrage auf Spotify steigt daraufhin in englischen Großstädten.

Greenpeace überreicht „Goldenen Betonklotz“: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace Mannheim-Heidelberg hat am Montag zum zweiten Mal ihre Negativ-Auszeichnung „Goldener Betonklotz“ überreicht - diesmal an die CDU Heidelberg.

