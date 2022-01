Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

25. Mannheimer Vesperkirche eröffnet: Die Mannheimer Vesperkirche hat wieder geöffnet. Bis 6. Februar werden täglich Mahlzeiten für Menschen mit wenig Geld ausgegeben. Es ist die 25. Auflage der Aktion von Evangelischer Kirche und Diakonie. Am ersten Tag wurden Mahlzeiten für mehr als 300 Bedürftige ausgeteilt.

Mehr Pizza, weniger belegte Brötchen - das sind die Gewinner und Verlierer des Homeoffice: Viele Menschen arbeiten wieder zuhause - das spüren verschiedene Branchen besonders deutlich. Weniger Hemden werden in Reinigungen gebracht, der Kaffee in der Mittagspause fällt weg. Doch es gibt auch Gewinner.

SVW-Coach Glöckner zieht nach Trainingslager Bilanz: Trainer Patrick Glöckner sieht das zeitweise Gefälle im Kader des SV Waldhof Mannheim deutlich begradigt und hat schon große Lust auf die Partie gegen Borussia Dortmund II.

Heidelbergerin Ingrid Rupp begleitet Menschen bei Hochzeit und Trauerfeier: Sie würdigt das Leben eines Verstorbenen genauso wie die Liebe von Brautleuten: Ingrid Rupp ist freie Rednerin bei Trauerfeiern und freien Hochzeitszeremonien. Bei beiden gebe es viele Ähnlichkeiten.

Diese Wintervögel leben derzeit in Ludwigshafen: Im Maudacher Bruch haben Mitglieder des NABU Ludwigshafen Teilnehmerinnen und Telnehmern in einer Exkursion die Welt der heimischen Wintervögel erklärt.

Forderung nach höheren Lebensmittelpreisen - wie realistisch ist das?: Seit vielen Jahren fordern Landwirte, Mediziner und Politiker höhere Preise für Fleisch und Milch. Welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Vorschläge haben - eine Analyse.

