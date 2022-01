Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Neue Corona-Schul-Regeln in Mannheim werden überwiegend begrüßt: Mehr Tests, mehr Spielraum für die Schulen und im Fall der Fälle strengere Regeln für die Notbetreuung: Das gilt ab Montag an allen Schulen in Mannheim.

Corona-Luftfilter für Schulen in Mannheim: Am Montag beginnt der Schulunterricht in Mannheim. Eine Montagefirma stellt mobile Luftfilter-Anlagen auf. Pro Woche könnten mehrere Dutzend davon aufgestellt werden.

Günstige Wohnungen im Heidelberger Patrick-Henry-Village geplant: Im Heidelberger Patrick-Henry-Village sollen 5300 Wohnungen entstehen. Davon sollen die Hälfte günstig angeboten werden. Auch für Familien sollen geeignete Wohnungen geschaffen werden.

Theologe und Discjockey - der neue Dekan in Ludwigshafen: Privat legt er gern Platten auf, als Dekan in Ludwigshafen möchte er die Kirche näher zu den Menschen bringen: Im Gespräch erzählt Paul Metzger, was er nach Amtsantritt im Mai alles vorhat.

Upcycling in Mannheim: Es war ein Zeitvertreib im Corona-Lockdown. Der Mannheimer Roland Schmellenkamp und Hildegard Lobeck starteten ein Upcycling-Projekt. Aus einem ausrangierten Fahrrad entsteht so ein Schaukelhocker - und ein Klorollenhalter.

Lampertheimer Ehepaar Korb stehen Corona gemeinsam durch: Der Lampertheimer Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb und seine Frau Monika haben ihre Corona-Erkrankung gemeinsam durchgestanden. Mit Blick auf die Impfstoffe setzen die Eheleute unterschiedliche Schwerpunkte.

