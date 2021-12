Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Polizei wieder mit Großaufgebot im Einsatz - Menschenkette ums Rathaus: Bei der Demo von Gegnern der Corona-Politik ist die Polizei wieder am Montagabend mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen. Als Gegenreaktion haben Hunderte eine Menschenkette um das Mannheimer Rathaus gebildet.

Zwischen erlaubtem Gedenken und unerlaubtem Spazieren: Am Abend haben erst Hunderte eine Kette ums Rathaus gebildet, um Corona-Opfern zu gedenken. Anschließend sind erneut Gegner der Corona-Politik unerlaubt durch die Quadrate gezogen. Die Situation war unübersichtlich, findet Redakteur Sebastian Koch.

Corona-Proteste - Etwa 1000 "Spaziergänger" in der Pfalz: Auch im Bereich der Polizei Rheinpfalz wurde gegen die Corona-Politik demonstriert. Die Beamten leiteten 30 Verfahren ein und erteilten zahlreiche Platzverweise.

Absage an 2G-Bändchen für den Einkauf in Mannheim: Der erste Werktag nach Weihnachten ist aus Einzelhandelssicht immer ein besonderer. Dieses Jahr nicht. Wieder bremst Corona die Shoppinglaune. Und wer auf 2G-Bändchen in Mannheim gehofft hat, wird enttäuscht.

2G-Regel als Sündenbock im Einzelhandel: Für den Handel ist das zweite Weihnachtsgeschäft in Folge desaströs verlaufen. Es gibt mehrere Aspekte, die die Lust am Einkaufen nehmen, kommentiert Christian Schall.

Das sind die Autobahn-Baustellen der Region 2022: Auch im kommenden Jahr müssen sich Verkehrsteilnehmer in der Region auf mehrere Baustellen einstellen. Die Autobahn GmbH hat eine Übersicht der wichtigsten geplanten Maßnahmen veröffentlicht.

Heidelberg schiebt Kurzzeit-Vermietungen einen Riegel vor: Sie werden über Portale angeboten und bringen deutlich mehr Geld ein, als würden sie langfristig vermietet - Kurzzeit-Vermietungen sind für viele eine Alternative zum Hotel. In Heidelberg treten nun neue Regelungen in Kraft.

Sportlich läuft es bei den Adlern wieder besser: Die Adler Mannheim wollen nach dem Sieg über München endlich am Dienstag gegen Wolfsburg nachlegen. Wegen der Quarantäne für Verteidiger Thomas Larkin gibt es von Trainer Pavel Gross die nächste Attacke gegen die Corona-Politik.

Omikron-Verdacht in der Region häuft sich: Deutschland rüstet sich für eine Omikron-Welle. Auch in der Region sind die ersten Infektionen mit der neuen Variante des Coronavirus aufgetreten - es gibt weitere Verdachtsfälle.

