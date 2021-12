Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nadine Engel und ihre Freunde helfen Obdachlosen in Ludwigshafen und Mannheim: Bei Nadine Engel ist der Name Programm. Mit einer Gruppe von Freunden engagiert sie sich für Obdachlose in der Region. Mit Bollerwagen bringen sie den Menschen Kleider, Essen und Hygieneartikel.

Vor mehreren Jahren hat Simone Burel selbst zwei Firmen gegründet -heute gibt sie als Business Angel, also als „Unternehmens-Engel“, ihre eigenen Erfahrungen an junge Start-ups weiter: Im Interview erklärt Burel, was sie an dieser Aufgabe besonders reizt - und warum es unbedingt mehr weibliche Engel in der Gründungsszene braucht.

Ein schwerer Trainingsunfall vor zwei Jahren hätte für Lisa Nippgen tragische Folgen haben können: Die Sprinterin der MTG Mannheim hatte aber Glück im Unglück - und einen Schutzengel an ihrer Seite.

Streamingkonzert aus dem Mannheimer Capitol begeistert: Mit ihren Streaming-Konzerten „Rockt Zuhause“ hat das Duo Sascha im Quadrat seit Beginn der Pandemie Musikfans Abwechslung im Lockdown geboten. Diese Tradition lebte am Donnerstag wieder auf.

Digitale Technik für Demenzpatienten: Dietmar Hopp Stiftung gibt die ersten zehn Gewinner bekannt: Die Organisation finanziert insgesamt 100 Einrichtungen sogenannte Tovertafeln. Das sind Beamer, die Gegenstände auf einen Tisch projezieren.

Ausstieg aus Tarifbindung - IG Metall Mannheim greift SteloTec scharf an: Die Gewerkschaft spricht von einem "miesen Stil" und wirft dem Unternehmen einen unfairen Umgang mit den Beschäftigten vor. Was SteloTec selbst zu den Vorwürfen sagt.

