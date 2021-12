Deutschland rüstet sich für eine Omikron-Welle. Auch in der Region sind die ersten Infektionen mit der neuen Variante des Coronavirus aufgetreten. In Ludwigshafen gibt es inzwischen vier Verdachtsfälle, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Montag mitteilte. Das sind drei mehr als noch am Sonntag. Bestätigt worden ist indes bislang noch keiner dieser Fälle, wie eine Sprecherin des

...