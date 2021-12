Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheim, wie wär’s mit … längerem Weihnachtslicht auch im Januar? Leiden Sie nach Weihnachten auch unter dem Blues im dunklen Januar? Warum zur Aufhellung des Gemüts nicht einfach die Weihnachtsbeleuchtung in der Mannheimer Innenstadt hängen lassen? Das sagt der Handel zu der Idee.

Traumjob „Gelber Engel“ - unterwegs mit ADAC-Pannenhelfer Yücel Vural: Yücel Vural ist ein echter Engel – ein gelber Engel. Seit 2016 arbeitet er bei der ADAC-Pannenhilfe und ist einer von rund 20 Kollegen die helfen, wenn der Wagen nicht anspringt. Wir haben ihn begleitet.

Von ganz alltäglichen Engeln aus der Rhein-Neckar Region: Hilfe Leisten im Ahrtal, Tüten für Obdachlose Packen, Pflegen von Angehörigen und anderem Mitmenschen oder Lebensmittel Retten - "echte" Engel gibt es in der Region viele. Ein paar hat die "MM"-Redaktion porträtiert.

Mannheimer Ernährungsberaterin im Interview - „ein Riegel Schokolade am Tag reicht“: Viele sind davon überzeugt: Schokolade macht glücklich. Was dem wissenschaftlich zugrunde liegt, erklärt die Mannheimer Ernährungsberaterin Bettina Seydlitz. Und sie sagt auch, welche Gute-Laune-Alternativen es gibt.

Ein blauer Schutzengel für die Umwelt: Seit mehr als 40 Jahren gibt der Blaue Engel Konsumenten Orientierung. Über 20.000 Produkte dürfen bis heute das Siegel verwenden.

