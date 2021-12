Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheim, wir wär’s mit … einer Hafencity?: Andere Städte haben es längst vorgemacht - Könnte nicht auch Mannheim mehr aus seiner Lage an Rhein und Neckar machen? Diskutiert wird darüber regelmäßig – passiert ist wenig. Zwei Architekten haben sich Gedanken gemacht.

Ludwigshafen verzichtet auf Verbotszonen für Feuerwerk: Böllerverbotszonen wird es in Ludwigshafen nicht geben - im Gegensatz zu anderen Orten in der Region. Doch Regeln und Verbote existieren in der Silvesternacht dennoch. Polizei und Ordnungsdienst kontrollieren.

Forstwirt aus dem Odenwald über die hohen Holz-Preise und welcher Baum ihm Sorgen bereitet: Matthias Kolb erklärt, weshalb manche Baumarten so gefragt sind - und was der Borkenkäfer mit dem Export nach China zu tun hat. Zudem verteidigt er seinen Berufsstand gegen Kritik.

Luther-Schau in Worms leidet unter Corona: Nur rund 14 000 Zuschauer wollten die Landesausstellung zu Luthers Auftritt vor dem Reichstag vor 500 Jahren in Worms sehen. Die letzte Chance zum Besuch gibt's jetzt.

Löwen-Coach Gärtner fordert gegen Hannover-Burgdorf eine Reaktion: Nach dem vorweihnachtlichen Debakel gegen Erlangen erwartet der Löwen-Trainer am Montagabend gegen die TSV Hannover-Burgdorf eine deutliche Reaktion. Kapitän Uwe Gensheimer fällt verletzt aus.

Bürgermeister Kessler kündigt Millioneninvestitionen in Heddesheim an: Für Michael Kessler geht im Mai 2022 die vierte und letzte Amtsperiode als Bürgermeister von Heddesheim zu Ende. An seinen Ruhestand denkt er trotzdem noch nicht, wie er im Interview klarmacht.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.