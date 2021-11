Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Streit um Pavillon am Mannheimer Wasserturm: Ein von der Stadtverwaltung geplantes Projekt zur Aufwertung der Mannheimer Innenstadt sorgt für eine kontroverse Debatte in der Kommunalpolitik. Im Zentrum: ein geplanter Pavillon am Wasserturm.

Enttäuschung im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld: Bei einem Ortstermin teilt die Stadt den Anwohnern mit, dass es keine rechtliche Handhabe gegen das Zuparken durch Amazon-Lieferfahrzeuge gibt.

Daimler Truck will am 10. Dezember an die Börse: Das Unternehmen soll in den nächsten Jahren deutlich profitabler werden. Welche weiteren Ziele es hat - und wie sich Standorte wie Mannheim künftig aufstellen.





Stadt Heidelberg vertagt Entscheidung über Feierangebote für Heranwachsende: Eine Unistadt ohne Ausgehszene? Kaum denkbar. Und doch haben Clubsterben und Lockdown das Nachtleben in Heidelberg zuletzt lahmgelegt. Ein Maßnahmenpaket ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung nur formal diskutiert worden.

Mannheim, wie wär’s mit… einer Anlaufstelle für Bürger in N 1? Das Stadthaus N 1 hat viel zu bieten. Die Stadt Mannheim könnte dort eine zentrale Anlaufstelle für alle Bürger-Anliegen schaffen. Dafür müsste das Stadthaus zum Sitz der Bürgerdienste, der RNV, der MVV und weiterer Ämter werden.

