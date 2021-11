Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Apotheken impfen gegen Grippe: Erstmals werden in Mannheim nun auch in ausgewählten Apotheken Grippeimpfungen vorgenommen. Allerdings nur für AOK-Versicherte aus Baden-Württemberg, es handelt sich um ein Modellprojekt.

Wie 500.000 Euro die Ludwigshafener Innenstadt attraktiver machen sollen: Mit einer Förderung des Landes soll gegen den Strukturwandel und die Verödung in der Ludwigshafener Innenstadt vorgegangen werden. Lukom-Chef Christoph Keimes erklärt, was geplant ist.

Initiative sorgt sich um Weiterentwicklung am Berliner Platz in Ludwigshafen: Die Initiative "Wir vom Berliner Platz" fordert mehr Informationen über den Fortgang der Arbeiten zum "Metropol"-Projekt in Ludwigshafen. Zeitnah will sie Gespräche mit dem Bauherrn dazu führen.

Ludwigshafenerin Daniela Kinney wird neue Stadtprinzessin: Die 35-jährige Daniela Kinney wird am Samstag von den Neckarauer „Pilwe“ als neue Stadtprinzessin inthronisiert. Die Ludwigshafenerin und war bereits Vereinsprinzessin – das Amt in Manheim war aber immer schon ihr Traum.

Chance für zweite Waldhof-Reihe im Pokal: Der SV Waldhof wird am Mittwoch im Viertelfinale des badischen Verbandspokals gefordert. Ihn erwartet mit dem FC Zuzenhausen der bisher stärkste Gegner in dieser Saison. Aber das Ziel ist klar: Der SVW will in den DFB-Pokal.

Was sich SAP zum 50. Geburtstag für die Beschäftigten einfallen lässt: SAP feiert nächstes Jahr Jubiläum - Europas größter Softwarekonzern wird das gebührend feiern. Schon jetzt dürfen sich die Beschäftigten über ein neues Aktien-Beteiligungsprogramm freuen.