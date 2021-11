Wallonenstraße, Ecke Flamländerstraße, nach 19 Uhr. Sukzessive trifft eine Flotte weißer Fahrzeuge ein. Sie rangieren, auch durch teilweise Einfahrt gegen die Einbahnstraße, platzieren sich auf den raren Stellplätzen. Ihre Fahrer in den charakteristischen Amazon-Uniformen begeben sich in das Haus, in dem sie wohnen und vor dem sich zwei Dutzend Friedrichsfelder Bürger und Kommunalpolitiker

...