Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Impfdurchbrüche nehmen in Mannheim stark zu: Die Quote der Impfdurchbrüche in Mannheim hat sich zwar in drei Monaten verzehnfacht, bleibt mit 0,66 Prozent aber äußerst niedrig. Dennoch: Wer 150 Geimpfte kennt, kennt einen Betroffenen.

Mannheimer Klinikum-Professor Matthias Ebert warnt im Interview vor voreiligen Auffrischungsimpfungen: "Boostern" sollte man frühestens nach sechs Monaten, und zunächst die besonders Gefährdeten.

Thomas Schulz neuer Chef des Mannheimer Konzerns Bilfinger: Es war eine längere Hängepartie, doch jetzt steht es fest: Der Industriedienstleister Bifinger hat einen neuen Chef. Der gebürtige Saarländer Thomas Schulz wird zukünftig die Geschäfte führen.

Licht auf die Schatten der Parallelwelt Prostitution in Mannheim: Geht es um Prostitution, werden wir alle zu Voyeuren. Doch oft bleiben verborgene Parallelwelten und damit verbundene Belastungen unsichtbar. Eine Ausstellung will das nun ändern und Frauen in der Armuts- und Zwangsprostitution in Mannheim eine Stimme geben.

Impfpflicht laut Mannheimer Rechtswissenschaftler nur schwer durchsetzbar: Die Politik lehnt eine allgemeine Impfpflicht ab. Der Mannheimer Rechtswissenschaftler Ralf Müller-Terpitz spricht über die Schwierigkeiten einer solchen Maßnahme.

