Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Bevölkerungszahl in Mannheim soll bis 2040 auf 338.215 steigen: Für 2040 rechnet die Stadt Mannheim mit 338.215 Einwohnern, 5,7 Prozent mehr als 2020. Der höchste Zuwachs wird Franklin prognostiziert - Wallstadt, Feudenheim, Vogelstang, Gartenstadt und Herzogenried ein Minus.

Fans verabschieden sich mit Blumen und Kerzen von "Hartz und Herzlich"-Teilnehmerin Dagmar: In den Benz-Baracken und im Netz herrscht Trauer und Fassungslosigkeit über den plötzlichen Tod von Dagmar. Sie war am Montag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden.

Konfliktmanager sollen Lärmprobleme in der Heidelberger Altstadt klären: Lärm, Anpöbeln, Häuser anpinkeln, Scherben und sogar Körperverletzung sind hässliche Seiten des Nachtlebens in Heidelberg. Aber genauso wichtig wird das Anliegen der jungen Menschen genommen, feiern zu wollen.

SVW-Podcast "Buwe-Gebabbel" analysiert Rauswurf von Sportchef Jochen Kientz: Beim SV Waldhof ist viel los – auf und neben dem Platz. Die beiden „MM“-Redakteure Thorsten Hof und Alexander Müller sprechen über die unerwartete 1:2-Niederlage in Freiburg und den Rauswurf von Sportchef Jochen Kientz.

Triathlon-Europameisterin Laura Philipp vom TSV Mannheim will bei WM liefern: Laura Philipp blickt auf die Saison zurück, die für sie trotz einer Hüft-OP glänzend gelaufen ist: EM-Titel in Finnland und zwei Ironman-Siege sind eine stolze Bilanz. Nach einer kurzen Pause bereitet sich die 34-Jährige auf die WM vor.

