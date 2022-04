Liebe Leserin, lieber Leser,

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

keine Sorge, Sie sind nicht über Nacht farbenblind geworden. Wir haben nur für diesen Donnerstag unser MM-Blau mit voller Absicht umgefärbt: Grün ist die Farbe der Natur. Sie steht für die Flora, für Wachstum und Erneuerung - und für die Hoffnung.

Sie sehen, mit keiner besseren Farbe hätten wir unseren Schwerpunkt „Nachhaltig in die Zukunft“ unterlegen können. Und kein anderer Tag ist für diesen inhaltlichen Schwerpunkt besser als dieser: Genau in einem Jahr startet die Bundesgartenschau auf dem Spinelli-Gelände und im Luisenpark. Dieser Tag steht in seiner Symbolhaftigkeit aber für mehr als den Start des Dauerkartenverkaufs. Mannheim will von nun an mit anderen Augen gesehen werden. Die Stadt will ihre Besucher überraschen, unterhalten, bilden, zum Nachdenken bringen. Das Erlebnis Buga soll in den Gedächtnissen von mehr als zwei Millionen Gästen verankert bleiben. Die Stadt setzt sich zugleich zum Ziel, die nachhaltigste Buga aller Zeiten auf die Beine zu stellen. Nur, was bedeutet das eigentlich?

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nachhaltigkeit Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bundesgartenschau Warum die Mannheimer Buga besonders nachhaltig sein will Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Buga Kultur soll viel mehr als nur Beiwerk der Bundesgartenschau in Mannheim sein Mehr erfahren

Mannheim formuliert den Ehrgeiz, in eine lebenswertere, gesündere, klimafreundlichere und naturnähere Zukunft zu gehen - und zwar wie keine andere Buga-Stadt vor ihr. Natürlich ist die ketzerische Frage erlaubt, ob es dafür den Aufwand einer Buga braucht. Aus politisch-strategischer Sicht lautet die Antwort: Ja. Denn Ambition in Kombination mit Zeitdruck setzt Kräfte frei in der räumlichen, ökologischen Entwicklung. Die Buga macht der Stadt Beine.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nun fiebert die gesamte Metropolregion den sechs Monaten Ausnahmezustand entgegen. Mit diesem Schwerpunkt bringen wir Ihnen umfangreich und detailliert die unterschiedlichsten Facetten und Angebote dieses Großereignisses näher. Zugleich setzen wir uns kritisch mit dem Nachhaltigkeitsanspruch auseinander.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre! Und vergessen Sie nicht: Die Zukunft beginnt heute.