Von Konstantin Groß

Die Buga 23 in Mannheim soll ja vieles sein: eine Pflanzenschau, ein Experimentierfeld für nachhaltige (Land-)Wirtschaft, natürlich auch ein gigantisches, 178 Tage währendes Sommerfest. Und was passt zu allen drei Zielen? Genau: Wein! Und der kommt auf der Buga von jeweils einem Anbieter von links und rechts des Rheins: den Winzergenossenschaften Herxheim am Berg und

...