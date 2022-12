Bewährter Termin, bewährtes Konzept: Die Stadt lädt am 6. Januar wieder zu einem Neujahrsempfang in den Rosengarten ein, der als ganztägiges Bürgerfest gestaltet wird. Er soll mit dem Themenschwerpunkt „Fenster in eine nachhaltige Zukunft: BUGA 23“ auch gleich umfangreich auf das Jahr einstimmen, in dem dann am 14. April die Bundesgartenschau eröffnet wird.

Man folge dem „alten Muster“,

...